Um incêndio atingiu o Instituto Serum, considerado o maior fabricante de vacinas do mundo, em Pune, na Índia, nesta quinta-feira (21). É justamente no local onde é produzido o imunizante Covishield, desenvolvido pela parceria entre AstraZeneca e Universidade de Oxford. O Brasil está para receber cerca de dois milhões de doses dessa mesma proteção.

Conforme informações iniciais de jornais locais, como o Times of India, o fogo não chegou à área onde é feita a vacina e se manteve em dois andares do Terminal 1, setor onde é construída uma nova fábrica.

Ainda não há informações sobre vítimas. Agentes dos Bombeiros foram ao local para controlar o fogo.

Maharashtra: Fire fighting operation underway at the under-construction building at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out this afternoon. At least 10 fire tenders present at the spot.



Vaccines and the vaccine manufacturing plant are safe. pic.twitter.com/8CJKcGoWCc