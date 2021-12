A Fundação Getúlio Vargas anunciou no início da noite desta quarta-feira (29) que o prazo para as inscrições no processo seletivo para trabalhar como recenseador e agente censitário no Censo Demográfico 2022 serão prorrogadas até às 16h do dia 21 de janeiro. A data limite para o registro seria nesta quarta-feira. São 206.891 vagas temporárias para todo o país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que realizará a pesquisa.

Os interessados podem se inscrever pelo site da FGV Conhecimento, disponível neste link. As provas serão no dia 27 de março de 2022.

Para o cargo de recenseador, ou seja, o profissional que aplicará os questionários, presencialmente ou por telefone, aos cidadãos brasileiros estão disponíveis 183.021 vagas. O salário varia de acordo com a produção do trabalhador. A taxa de inscrição é de R$ 57,50.

Também estão sendo oferecidas 18.420 vagas para agente censitário supervisor, que é o responsável por supervisionar o trabalho dos recenseadores, e 5.450 para agente censitário municipal, que é o responsável pelas coletas em cada município.

Outros cargos

O IBGE também está fazendo concurso para selecionar 1.781 agentes censitários de administração e informática, com salário de R$ 1.700, e para 31 coordenadores censitários de área, com remuneração de R$ 3.677,27. As inscrições terminam em 10 de janeiro e podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

*Com informações da Agência Brasil

