As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão fechadas nesta quinta (3), feriado de Corpus Christi. Os atendimentos marcados para sexta-feira (4) serão reagendados, uma vez que as unidades vão ficar fechadas devido ao ponto facultativo autorizado pela portaria 6.146, publicada nesta terça (1º).

O órgão garante entrar em contato com os usuários que estão com agendamentos para esses dias. Porém, ressaltou que alguns cadastros podem estar desatualizados e pediu para que os segurados entrem em contato por meio do telefone 135.

Leia Mais:

Metrô de BH terá funcionamento diferenciado no feriado de Corpus Christi

STJ mantém prisão preventiva de promotor suspeito de matar a esposa em BH

Zema faz apelo para que mineiros evitem aglomeração no feriado prolongado