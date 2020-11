Pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), mostra cenário diferente de levantamento estimulado registrado nos últimos dias. Segundo análise do instituto Resultado Pesquisa e Assessoria, feita entre os dias 7 e 11 de novembro, o atual prefeito, Willian Parreira (Avante), lidera as intenções de voto no município com 44,3%, contra os 32,3% de Toninho Pinheiro (PP).

No segundo bloco, vêm os postulantes Professor Enos Pontes (Psol), João César (PL), Henrique Lazarotti (PT) e Daniel Sérgio (PSL), todos com menos de 1%. Brancos e nulos somam 9,3% e indecisos e não responderam atingiram 12,2%.

O levantamento espontâneo também indica Parreira em primeiro lugar, com 38% das intenções de voto, seguido por Pinheiro, com 28%. Na sequência, aparece Lazarotti, com 0,2%. Os outros candidatos não foram citados.

Em análise estimulada apresentada na última terça-feira (10) pela Multidados – Pesquisa Profissional Avançada, com dados coletados entre os dias 4 e 7 deste mês, o cenário eleitoral foi diferente: Pinheiro apareceu na liderança com 44%, seguido pelo atual gestor, com 35%.

A pesquisa do instituto Resultado Pesquisa e Assessoria foi divulgada nesta quinta-feira (12) e está registrada sob o número MG-09933/2020. O instituto informou que ouviu 600 pessoas. O índice de confiança do estudo é 95% e a margem de erro 4%.