A Câmara Municipal de Belo Horizonte não poderá retomar as atividades presenciais nesta segunda-feira (4), conforme previa portaria publicada pela Casa Legislativa. Decisão judicial publicada nesse sábado (2) deu parecer favorável a um mandado de segurança impetrado por três vereadores contra a volta das atividades in loco.

A juíza que assina a decisão, Simone Lemos Boton, considera esse retorno incompatível com a situação vivida pelo país, que enfrenta a pandemia do novo coronavírus. A magistrada reforça, ainda, que a Casa Legislativa foi o primeiro e mais notório local de Belo Horizonte afetado pela Covid-19.

"A situação a ser perpetrada viola o direito fundamental à saúde não só dos próprios parlamentares como da população em geral, que passaria a frequentar a casa", diz o texto, que reforça: "O parlamento municipal deve atuar de forma exemplar na defesa da saúde dos munícipes".

A Câmara havia definido o retorno ao trabalho para esta segunda, mas com restrições. Para prevenir a infecção pelo novo coronavírus e a propagação da doença, teriam acesso à Casa os vereadores, servidores, profissionais de veículos de imprensa, assessores dos políticos e de órgãos públicos de BH, além de fornecedores e empregados que prestam serviços no Legislativo.

O mandado de segurança foi impetrado pelos vereadores Arnaldo Godoy (PT), Gilson Reis (PC do B) e Pedro Patrus (PT). Os vereadores alegaram que tentaram diálogo com a Mesa Diretora e com o Colégio de Líderes, bem como com a própria presidente da Casa, Nely Aquino.

A juíza Simone Boton afirma, ainda, que não é possível confirmar que estão sendo tomadas medidas para minimizar quaisquer riscos aos frequentadores da Câmara Municipal. E que há, portanto, risco de disseminação da doença, colocando novamente o local como ponto de perigo aos belo-horizontinos.

Procurada pela reportagem para comentar a decisão judicial, a Câmara Municipal de Belo Horizonte ainda não retornou.

Com Cinthya Oliveira

