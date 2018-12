A Justiça de Goiás rejeitou no final da tarde desta terça-feira (18), um pedido de habeas corpus em favor do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. A revogação da prisão preventiva havia sido pedido pela defesa do líder espiritual mas foi indeferida pelo desembargador Jairo Ferreira Júnior.



Como o pedido foi negado, a estratégia da defesa será entrar com um novo pedido que reverta trocar a prisão preventiva por outra medida cautelar, como a prisão domiciliar.



João de Deus está preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia desde o último domingo (16). Ele é acusado de crimes de abuso sexual e, nesse primeiro momento, a investigação se concentra em 15 casos.



