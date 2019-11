O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse neste sábado (30) que gostaria de um técnico da Secretaria de Cultura à frente da pasta. Na sexta-feira (29), pelo Twitter, o prefeito anunciou a saída de Juca Ferreira.



A mudança ocorre, segundo Kalil, porque Ferreira é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Salvador (BA) nas eleições de 2020. Apesar do anúncio repentino, o prefeito fez questão de elogiar o agora ex-secretário.



“O Juca fez um ótimo trabalho, da qualidade dele ninguém duvida, eu fiz questão de agradecê-lo. Mas eu tenho meu jeito de trabalhar, e eu não posso saber que um secretário meu vai ser candidato a prefeito de uma cidade importante como Salvador sendo pela imprensa”, afirmou.



As declarações foram dadas durante uma visita à reinauguração da praça Louis Braille, conhecida como praça da Saudade, no bairro de mesmo nome, na região Leste da cidade. Segundo Kalil, não houve rusgas na demissão e ele não vai interferir em questões políticas de seus secretários.



“Meu jeito é assim. Eu não vou entrar nessa guerra por disputa política, porque eu não quero fazer política, nem a minha, como vou aguentar secretário meu fazendo política?”, disse.



O nome que vai substituir Ferreira ainda não foi definido. A ideia de Kalil é se reunir com a secretária de Assuntos Institucionais, Adriana Branco, para discutir um nome técnico.



“Provavelmente, o meu desejo é que um técnico lá da equipe assuma a pasta. Eu quero que seja alguém que já está lá dentro, trabalhando, nesse bebê que é a Secretaria de Cultura”, disse o prefeito.

