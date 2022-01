O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), cobrou do governador Romeu Zema (Novo) maior pressão sobre o governo federal no sentido de liberar mais recursos para ajudar os municípios mineiros que estão sofrendo com os danos dos temporais das últimas semanas. O prefeito disse que é preciso que melhorar o entrosamento entre Zema e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que são aliados políticos, na ajuda aos mais atingidos pelas chuvas. "Não queremos helicóptero, não queremos ministro. Queremos que ele (Bolsonaro) passe para o amigo dele um Pix. Faça um Pix para o Zema de R$ 1 bi e vai resolver o problema, se tiver capacidade de resolver", disse Kalil. As declarações foram dadas durante entrevista do prefeito ao Canal Uol, nesta quinta-feira (13).

Kalil ironizou a proximidade de Zema e Bolsonaro e sugeriu que o chefe do Executivo Estadual aproveite a “amizade fraterna” dos dois para solicitar verba para combater os estragos das chuvas em Minas. "Governador, vai lá e aproveita que você é irmão. Segundo Bolsonaro, vocês são marido e mulher. Vai lá e traga dinheiro. Porque a Bahia disponibilizou R$ 400 milhões em dois dias para a população”, afirmou.

O prefeito lembrou quando Zema e Bolsonaro sobrevoaram Minas Gerais para visualizar os estragos das chuvas que castigaram o Estado em janeiro de 2020. “Sobrevoar tragédia é coisa de idiota. Ninguém enxerga nada, você vê água, vê ponta de telhado. Se quer, coloca uma botina, como se diz aqui em Minas Gerais e vai lá ver o que é uma tragédia, ver gente soterrada ao vivo e a cores para que pelo menos o coração seja tocado”, disse.

Segundo o prefeito, a capital aguarda os recursos do governo federal para recuperar, especialmente, os asfaltos do município. Mas indicou que, se a verba não vier, vai utilizar os recursos próprios da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para “melhorar de todo jeito”.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do governador Romeu Zema para comentar as declarações do prefeito, mas ainda não obteve retorno.

