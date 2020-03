Mesmo que a maioria dos grupos de direita tenha optado pela não realização das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste domingo (15), muitas pessoas estão usando as redes sociais para dizer que irão às ruas. Em Belo Horizonte, a manifestação foi originalmente marcada para acontecer na Praça da Liberdade, a partir das 10h.

O próprio presidente aconselhou a população a evitar aglomerações em um momento de enfrentamento ao novo coronavírus e sugeriu o adiamento.

Coordenadora em Minas do Movimento Brasil Conservador (MBC), Heloísa Andrade explicou que o grupo estará presente na Praça da Liberdade com uma barraca para a distribuição de adesivos e cartazes. “Em consideração às pessoas que contribuíram com uma vaquinha e às pessoas que disseram que vão, nós mantivemos o plano de montar a barraca. Mas não estamos mais convidando as pessoas para irem à manifestação, por uma questão de saúde pública”, explicou. O carro de som, que seria custeado por outros grupos, não será usado na manifestação.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendou o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas como medida de precaução ante a epidemia do novo coronavírus.

Nas redes sociais, há pessoas dizendo que irão à manifestação mesmo que seja com uma máscara. Os internautas usam a #DesculpaBolsonaroMasEuVou

Tem até gente chamando o encontro de “Corona Fest”.

Veja algumas postagens:

Quando o povo é covarde

A Escravidão é certa

Quando o povo tem valor

Os poderosos tremem

Dia 15 mostraremos nosso valor! #DesculpaJairMasEuVou — ELAINE DIAS DE OLIVE (@elainediasbh) March 13, 2020

Sensacional galera brasileiro tem que ser estudado realmente pois eu vou participar do Corona fest.#DesculpeJairMasEuVou #DesculpaJairMasEuVou https://t.co/3p5fHWrhCF — Carlos Rodrigues (@kazehenrique) March 13, 2020

