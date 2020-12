Na Cedro Têxtil, que completou, em 2020, 148 anos de instalação em Minas Gerais, a expectativa também é da volta do crescimento. “Estamos vivendo um momento de recuperação. A expectativa para 2021 é voltar a crescer, dentro de um cenário de incerteza muito grande, o que faz a gente pensar como vão ser os investimentos e como vamos tratar essa questão da gestão de capital de uma forma geral”, avalia Marco Antônio Branquinho Júnior, presidente da companhia.

Segundo ele, desde abril houve uma paralisação de quase 70% das atividades por praticamente 90 dias. “Todo mundo ficou impedido de produzir, mas vimos, a partir de meados de agosto, uma recuperação que a gente imaginava que só iria ocorrer em meados de 2021”, conta, lembrando que a cada mês essa velocidade de recuperação tem sido mais acelerada.

A empresa, que possui 3.400 empregados, conta com unidades em Sete Lagoas, Caetanópolis e Pirapora, além de um Centro de Distribuição em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No ano passado o faturamento da Cedro, a maior de Minas, atingiu R$ 800 milhões. A capacidade de produção hoje da empresa chega a 80 milhões de metros lineares. “Se a gente funcionar 365 dias, 24 horas por dia, o que sai da nossa tecelagem dá para dar duas voltas ao mundo”, conta Marco Antônio Branquinho.

O Hoje em Dia vem publicando, desde a semana passada, uma série de matérias sobre a indústria nos 300 anos de Minas

Neste ano, com a chegada da Covid, a empresa ampliou o portfólio de produção e tecidos antivirais, destinados principalmente à utilização em uniformes. “O que aconteceu é que ao longo da pandemia lançamos novos produtos, novos princípios ativos foram desenvolvidos e incorporados à nossa linha de proteção individual, que está no DNA da companhia. Houve boa aceitação e é adequado ao momento que a gente está vivendo”, diz o diretor-presidente da empresa.

Marco Antônio lembra que a cadeia têxtil, que vai desde a fiação, tecelagem e confecção, conta hoje com cerca de 10 mil empresas. “A cadeia têxtil de Minas tem cerca de 120 mil pessoas, sendo 68 mil empregos diretos, o que representa 10% do total da mão de obra do setor têxtil brasileiro”.

Segundo ele, Minas sempre esteve na vanguarda. “As primeiras indústrias foram as têxteis, no século XVIII. O setor é muito relevante, faz parte da construção da história da economia do Estado. Ela gradualmente substituiu as atividades de extração, quando o ciclo extrativista foi se reduzindo. O começo da industrialização em Minas teve na indústria têxtil um dos seus pilares”, salienta.

