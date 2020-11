Minas Gerais é o Estado do país com maior número de candidatos presos por crimes eleitorais neste domingo (15). Desde o início do pleito até as 16h, 11 pessoas foram levadas para a delegacia por divulgação de propaganda (7), boca de urna (3) e uso de alto-falantes ou amplificadores (1).

Divulgação de propaganda foi um dos motivos que levaram candidatos para as delegacias

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Outras oito ocorrências envolvendo postulantes a cargos municipais também foram registradas, mas sem necessidade de detenção.

No país

Em todo o país, ainda segundo o boletim divulgado nesta tarde, 45 candidatos foram presos suspeitos de praticar crimes eleitorais. O segundo Estado com maior número de prisões é o Paraná, com 10, seguido de Sergipe (9).

Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina não haviam registrado detenções até a consolidação dos dados.

