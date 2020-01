O distrito de Monte Verde, no Sul de Minas, entrou na lista mundial dos destinos mais acolhedores. No ano passado, o local esteve na lista das dez cidades mais hospitaleiras do Brasil e, neste ano, ela foi a única do país a entrar no ranking mundial feito pela plataforma Booking.com.

Monte Verde, Minas Gerais

Conhecida como a Suiça mineira, Monte Verde pertence ao município de Camanducaia se destaca pelas baixas temperaturas, destino romântico e a arquitetura inspirada no estilo europeu. Por lá, os turistas encontram diversas opções de trilhas na Serra da Mantiqueira, a gastronomia é destaque com chocolates artesanais, doces cristalizados, fondues e degustações de vinhos, além do charme dos chalés e pousadas.

Com a lista, as cidades vencedoras fazem parte do Traveller Review Awards 2020, prêmio anual da Booking.com em que homenageia os parceiros de acomodação considerando hospitalidade e serviços de reserva de acomodação, aluguel de carro ou táxi para o aeroporto.

Confira a lista das cidades mais acolhedoras:

1. Goreme (Turquia)

2. Tatranska Lomnica (Eslováquia)

3. Phong Nha (Vietnã)

4. Kobarid (Eslovênia)

5. Cochem (Alemanha)

6. Doolin (Irlanda)

7. Taitung City (Taiwan)

8. Schenna (Itália)

9. Monte Verde (Brasil)

10. Lake Tekapo (Nova Zelândia)

*Amanda Souza, sob supervisão de Mateus Rabelo.