O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) votou por volta de 10h45 na manhã deste domingo (15), na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, acompanhado do candidato à prefeitura do município, Emílio Neumann.

“O Novo vai ser o partido que mais vai avançar no Brasil porque temos zero prefeitos. E vamos sair de zero para um número que ainda não sabemos qual. E vereador a mesma coisa. Temos três vereadores no Brasil e devemos fazer 50, 60, 70, não sabemos ao certo. O partido vai sair muito fortalecido nessa eleição e, muito mais do que ganhar novos cargos, estamos ganhando experiência”, destaca o chefe do executivo estadual.

Zema ainda destacou a decisão dos eleitores em sair de casa para votar mesmo com a pandemia do novo coronavírus.

“Muito importante o cidadão fazer essa função. Inclusive, está votando aqui a minha tia de 98 anos. Isso que faz a diferença. Eu costumo dizer que o brasileiro terceirizou a política, e a política pode ser uma atividade nobre que pode fazer a diferença para a população se fizermos a escolha certa”, finaliza.

O governador vai permanecer em Araxá, uma vez que tem agenda a ser cumprida na região.

