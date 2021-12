O Governo de Minas Gerais anunciou nesta quinta-feira (30) que o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começará a partir de março de 2022. De acordo com o Estado, a extensão do prazo é uma forma de aliviar o bolso do contribuinte no início de ano.

Na manhã desta quinta, o governador Romeu Zema (Novo) sancionou a lei que congela o valor do imposto. O texto havia sido aprovado no dia 15 de dezembro pela Assembleia Legislativa (ALMG) e chegou a ser motivo de impasse entre o líder do Executivo e a Casa.

Com o adiamento do vencimento do IPVA para março, os proprietários de veículos poderão optar por pagar a cota única, com desconto de 3%, ou a primeira parcela, quitando as demais em abril e maio. O desconto extra de 3% do programa "Bom Pagador", para quem quitou em dia os débitos tributários relacionados a veículos nos anos de 2021 e 2020, permanece em vigor.

Segundo o Estado, como a base da tabela do imposto em 2021 são os valores apurados em 2020, os veículos novos adquiridos este ano terão o imposto cobrado sobre o valor de nota fiscal da aquisição. A equipe técnica da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) já está iniciando as providências para o lançamento do imposto. Todos os detalhes sobre o IPVA 2022 serão divulgados e disponibilizados no site da SEF/MG.

