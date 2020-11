Ao contrário do que se viu no primeiro turno das eleições municipais, realizado em 15 de novembro, a quantidade de sujeira no entorno do maior local de votação de Contagem, na Grande BH, é bem menor neste domingo (29), quando os eleitores da cidade voltam às urnas para decisão do pleito 2020.

Ao redor da Escola Estadual Helena Guerra, no bairro Eldorado, os famosos “santinhos” não tomaram conta das ruas ao entorno. Os locais amanheceram limpos.

Apenas uma cena chamou a atenção nesta manhã. Policiais militares que fazem a segurança retiraram adesivos que faziam alusão a um dos candidatos ao cargo na prefeitura da cidade, em postes localizados na rua Madre Margherita Fontanaresa.

O fato ocorreu como forma de coibir propagandas ilegais no dia da eleição, ordenado pela Justiça Eleitoral. Ainda segundo a PM, nenhuma ocorrência de boca de urna foi registrada no local até o momento.

