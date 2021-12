O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV), anunciou nesta terça-feira (14) que vai colocar em votação já na sessão desta quarta-feira (15) um projeto de lei interno, de autoria do deputado Bruno Engler (PRTB), que congela nos patamares de 2020 o valor da tabela Fipe de cada veículo, para cálculo do IPVA do próximo ano. Com isso, se aprovado, os valores do imposto do ano que vem seriam os mesmos cobrados em janeiro do ano passado, sem qualquer correção.

A medida foi em resposta ao projeto do governo do Estado de alterar a base de cálculo do IPVA de 2022, trocando a Tabela Fipe pelo IPCA, índice que mede a inflação oficial, conforme anunciou no domingo (12) o governador Romeu Zema (Novo).

Agostinho Patrus comunicou a decisão em uma postagem em seu perfil no Twitter.

Votaremos amanhã o projeto que congela a tabela do IPVA nos valores pré-pandemia. Medidas que reduzem os efeitos da crise na vida dos mineiros são a prioridade deste Parlamento. — Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) December 14, 2021

Na publicação, o presidente da ALMG explica que o objetivo é manter os valores praticados antes do início da pandemia. Procurado, Agostinho Patrus não detalhou como vai colocar o projeto em votação já amanhã, tendo em vista que a pauta da Casa está travada pelo projeto do Governo de Minas que autoriza o Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RFF).

Pela proposta do governo, o valor do imposto sobre veículos teria uma correção máxima de 10,6%. Nos moldes atuais, o indexador é a tabela Fipe, que apresentou um grande aumento ao longo do ano, por conta da falta de veículos novos disponíveis para comercialização, chegando a mais de 22%, em média. A expectativa é que o projeto de lei do governo seja anexado ao projeto de Bruno Engler.

