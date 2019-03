Em uma publicação compartilhada nesse domingo (10) em sua página no Facebook, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou a doação de seu primeiro salário, recebido na última semana, para Apae da cidade de Papagaios, na região Central do Estado.

No vídeo, o chefe do executivo afirma que a iniciativa foi tomada para cumprir a promessa de campanha registrada em cartório durante o período eleitoral. Na época, Zema se comprometeu a abrir mão do salário enquanto a situação dos servidores do executivo fosse a de ter os vencimentos e 13º parcelados. No entanto, ele explicou que, dos R$ 10,5 mil fixados por lei, recebeu o valor de R$ 8.796 por causa dos descontos e logo encaminhou o montante à conta da instituição.

Ainda de acordo com a declaração, as doações continuarão nos próximos meses para instituições diversas enquanto a situação dos funcionários continuar como está. "Se alguém tem que se sacrificar, se alguém tem que dar o exemplo, que esse alguém seja o governador", finalizou.

Promessa conjunta

O documento que firma o compromisso de Romeu Zema de abdicar do próprio salário foi assinado no dia 27 de agosto e prevê, ainda, a mesma atitude do vice-governador, Paulo Brant, e de todos os secretários que compõem a equipe de governo. Na ocasião, Zema afirmou que "enquanto houver um servidor público ou aposentado recebendo salário atrasado, eu, meu vice e o secretariado não iremos receber nossa remuneração".

O governo foi procurado para se manifestar sobre os pagamentos dos outros servidores incluídos na promessa, mas não retornou o contato até o momento desta publicação.

Outra medida adotada pelo chefe do executivo foi a dispensa da residência oficial que governadores eleitos têm direito. Zema, em vez de morar no Palácio das Mangabeiras, que fica no bairro homônimo na região Centro-Sul de Belo Horizonte, optou por alugar uma casa perto da Lagoa da Pampulha. De acordo com ele, o aluguel e as despesas são pagos com recursos próprios, sem a utilização de dinheiro público. O imóvel que serviria de moradia oficial deve, segundo a assessoria de comunicação do governo de Minas, ser destinado a fins culturais e já estão sendo realizadas movimentações no sentido de promover ações no local.

