A Prefeitura de Betim, na Grande BH, está com inscrições abertas para preencher 487 vagas na área da saúde. De acordo com o executivo municipal, todos os postos são para médicos e a remuneração chega a R$ 11.770,49.



As oportunidades são para repor o quadro de médicos nas unidades de saúde, além da formação de cadastro de reserva para substituições temporárias, como licenças e férias, e futuras rescisões de contratos.



Processo seletivo



As vagas são para diversas especialidades e os interessados podem fazer o cadastro ao longo de todo o período de vigência do edital, que tem prazo de um ano. As inscrições são on-line e o candidato deve preencher o formulário que está disponível neste link.



Os médicos poderão escolher por duas opções. Na primeira, para quem quer atuar na Estratégia Saúde da Família com dedicação exclusiva e carga horária de 40 horas semanais, o salário é de R$ 6.539,16. Além desse pagamento, o profissional terá gratificações de R$ 5.231,33. Com isso, a remuneração total chega a R$ 11.770,49.



Já para o médico que irá trabalhar 20 horas por semana, o salário é de R$ 3.269,58 e as gratificações de R$ 490,44, totalizando R$ 3.760,02 mensais.



A seleção será realizada em uma única etapa de avaliação curricular de títulos e de experiência profissional. Os resultados do processo seletivo simplificado serão divulgados no site da prefeitura.



Crise



Por nota, a prefeitura destacou que várias cidades da rede pública enfrentam dificuldades de contratação e a alta rotatividade de médicos. "A previsão é de que em aproximadamente 45 dias os médicos contratados já estejam atuando nas unidades saúde do município", destacou o município.



