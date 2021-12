Ganhar na loteria é um sonho para boa parte dos brasileiros e a Mega Sena da Virada normalmente oferece o maior prêmio do ano. Para a próxima sexta-feira, ele está estimado em R$ 350 milhões, o mais alto já pago no concurso especial da modalidade.

Desde 2009, quando o jogo de loteria especial foi lançado, a Caixa já distribuiu mais de R$ 2,5 bilhões entre 117 ganhadores (com 6, 5 ou 4 números acertados). A expectativa para o sorteio é alta e muitos apostadores já estudam as probabilidades de embolsar o prêmio e o que fazer caso sejam contemplados.

Mas será que existe uma fórmula para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada? O fato desse sorteio atrair mais pessoas diminui as possibilidades?

Para o mestre e doutor em matemática e professor da UFMG, Gilcione Nonato da Costa, as chances de ganhar na Mega da Virada com a aposta simples, de 6 números, são as mesmas do sorteio normal, uma em cerca de 50 milhões. Conforme mais números forem escolhidos, ou mais apostas com combinações diferentes forem feitas, as probabilidades aumentam.

Especialista diz que é mais fácil jogar uma moeda 25 vezes para cima e obter 25 caras do que acertar na Mega

“Essa probabilidade é pequena. É mais fácil jogar uma moeda 25 vezes para cima e obter 25 caras do que acertar na Mega, explica Gilcione. "Mesmo se jogasse R$ 4,5 milhões, a chance de ganhar seria de 1,5, ou seja, a de sortear uma carta em um baralho”, garante.

A aposta inicial custa R$ 4,50 e dá direito a marcar 6 dezenas, já a mais cara custa R$ 22.522,50 e permite ao apostador escolher 15 números. Para ser premiado, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas.

A própria Caixa Econômica Federal disponibiliza uma tabela com as probabilidades na parte traseira do canhoto, conforme abaixo:

Quantidade de dezenas x valor de aposta x probabilidade de acerto

6 - R$ 4,50 - 50.063.860

7 - R$ 31,50 - 7.151.980

8 - R$ 126,00 - 1.787.995

9 - R$ 378,00 - 595.998

10 - R$ 945,00 - 238.399

11 - R$ 2.079,00 - 108.363

12 - R$ 4.158,00 - 54.182

13 - R$ 7.722,00 - 29.175

14 - R$ 13.513,50 - 16.671

15 - R$ 22.522,50 - 10.003

Estratégias

Ainda de acordo com o matemático, infelizmente não há fórmulas mágicas para ganhar na loteria. A única estratégia viável é apostar cada vez mais. “Outra dica é fazer parte de bolões com amigos e familiares, pois assim se torna possível arrecadar valores mais altos para fazer as apostas”, explica Gilcione.

Alerta

Na visão do professor, a Mega da Virada deve ser encarada como uma brincadeira. "Como investimento não é uma boa opção, é muito arriscado quando se investe muito dinheiro nas apostas, pois o retorno esperado é negativo”, garante Gilcione.

Para o matemático, é melhor aplicar o dinheiro das apostas e não arriscar valores referentes aos recursos de aposentadorias e salário. “Também é importante que o apostador saiba que a Caixa Econômica Federal só destina para o prêmio 44% do valor arrecadado”, finaliza.

Como participar?

O sorteio da Mega da Virada será realizado na próxima sexta (31), às 20h. Para participar, o apostador pode realizar a sua “fezinha” nas lotéricas, no portal Loterias Online, pelo app Loterias Caixa ou pelo Internet Banking, para os correntistas do banco, até às 17h do dia do sorteio.

