Quem pretende matricular os filhos em uma escola particular no próximo ano, seja na educação infantil, ensino fundamental ou médio, deve preparar o bolso. O reajuste das mensalidades, que acontece todos os anos, pode chegar a 14,63% para 2020, cerca de cinco pontos percentuais a mais do que a alta máxima encontrada neste ano, que foi de 9,49%.

O aumento deve superar, e muito, o próprio índice geral da inflação no país. Segundo o IBGE, a inflação acumulada entre dezembro de 2018 e novembro deste ano - o último dado disponível - foi de 3,27%

A reportagem pesquisou os valores das mensalidades de algumas das principais escolas particulares de BH para o ano que vem e os comparou com os praticados neste ano. O reajuste mais baixo encontrado foi de 3,7% e o mais alto de 14,63%,

A presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), Zuleica Reis, explica que, não somente este ano, mas em todos os outros, o rejauste da mensalidades geralmente fica acima da inflação. A Lei 9.870/99, que regulamenta a forma de reajuste das escolas, não estabelece teto para o percentual, mas determina que as mensalidades só podem ser reajustadas por meio de uma planilha de custos.

"É nesta planilha que a escola vai colocar todo o custo operacional para o seu funcionamento, incluindo as melhorias pedagógicas que precisa implementar para o ano seguinte. Então, quando a escola aumenta a mensalidade além da inflação, é porque a planilha dela indica que, para que possa arcar com todo o custo de funcionamento de mais um ano, é preciso aplicar aquele índice", esclarece. Isso inclui os salários dos professores, as despesas para o custeio mensal, como luz e de água, além das melhorias pedagógicas. "Cada escola tem a própria planilha e por isso estes reajustes variam em cada instituição", aponta.

Apresidente do Sinep destaca que nenhuma escola tem interesse em aumentos exorbitantes, porque se a instituição tem um aumento muito grande isso pode levar à perda de alunos.

Confira, abaixo, o valor das mensalidades em algumas das principais escolas particulares de BH para 2020:

Colégio Bernoulli



Ensino Fundamental II (6° ano Live): R$ 1.994,00

Ensino Fundamental II (6° ano Way): R$ 1.846,00

Fundamental II (7° a 9° ano): R$ 1.846,00

Ensino Médio (1ª e 2ª séries): R$ 2.284,00

Ensino Médio (3ª série): R$ 2.642,00

Colégio Santo Agostinho

Fundamental I (1º período ao 5º ano): R$ 1.571,30

Fundamental II (6º ao 9º): R$ 1.595,00

Ensino Médio (1º ano): R$ 1.077

Ensino Médio (2º ano): R$ 1.877

Ensino Médio (3º ano): R$ 2.263



Colégio Magnum Agostiniano Nova Floresta



Ensino Infantil: R$ 1.648

Ensino fundamental (1º ao 9º): R$ 1.672

Ensino médio (1º e 2º): R$ 1.841

Ensino médio (3º): R$ 2.258



Colégio Santa Marcelina



Nível II (Maternal): R$ 1.309

Infantil (1º ano): R$ 1.656

Fundamental I (2º ao 5º): R$ 1.640

Ensino fundamental II (6º e 7º): R$ 1.677

Oitavo ano: R$ 1.699

Nono ano: R$ 1.747

Ensino Médio (1º ano): R$ 1.880

Ensino Médio (2º ano): R$ 1.927

Ensino Médio (3º ano): R$ 2.196



Colégio Santa Doroteia



Infantil: R$ 1.526,14

Ensino fundamental I (1º a 5º): R$ 1.389,92

Ensino fundamental II (6º ao 9º): R$ 1.498,88

Ensino médio (1º e 2º ano): R$ 2.046,18

Ensino médio (3º ano): R$ 2.340,52



Colégio Loyola

1º ao 5º ano: R$ 1.850

6º ano 9º ano: R$ 1.880

Ensino médio (1º ano): R$ 2.001

Ensino médio (2º ano): R$ 2.037

Ensino médio (3º ano): R$ 2.291



Colégio Maximus

Fundamental (1º ano): R$ 886

2º ao 5º ano: R$ 975

6º ao 9º ano: R$ 1120

Ensino médio (1º ano): R$ 1208

Ensino médio (2º ano): R$ 1342

Ensino médio (3º ano): R$ 1484



Nossa Senhora das Dores - Pompeia

Ensino Infantil: R$ 777

Ensino Fundamental I: R$ 888

Ensino Fundamental II: R$ 1158

Ensino Médio I e II: R$ 1395

3º ano: R$ 1498



Sagrado Coração de Maria - Serra

Infantil (maternal ao 2º período): R$ 1.468

Fundamental I (1º ao 5º): R$ 1.448

6º ao 9º: R$ 1.558

Ensino Médio (1º ano): R$ 1.891

Ensino Médio (2º): R$ 1.968

Ensino Médio (3º): R$ 2.086



Colégio Logosófico Gonzalez Pecotche



Infantil: R$ 1.451,67

Infantil (4º ao 5º): R$ 1.475,55

Fundamental I: R$ 1.580,23

Fundamental até o 5º: R$ 1.691,60

Fundamental até o 9º: R$ 1.687,98

Médio I e II: R$ 1.741,86

Médio III: R$ 1.868,07



Colégio Santo Antônio

Fundamental I (1º ao 5º): R$ 1.550

Fundamental II (6º ao 9º): R$ 1.556

Médio I e II: R$ 2.087

Médio III: R$ 2.229

*Estagiária, sob supervisão de Cássia Eponine

Leia mais:

Jovens que cumprem medida socioeducativa veem no Enem chance de mudar

Pesquisa revela crescimento de 74% dos alunos de pós-graduação no país

Governo de Minas divulga lista preliminar para designação em 2020; confira

Prazo para renovação de matrícula nas escolas estaduais é prorrogado até 11 de dezembro