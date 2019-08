Termina nesta quinta-feira (15) o prazo de inscrição do programa de estágio da mineradora Samarco. São 40 vagas, distribuídas em Belo Horizonte, Mariana e Anchieta (ES), sendo 34 para nível superior e seis para nível técnico. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

O período do estágio será de 12 meses, com previsão de início em setembro de 2019. Para o nível técnico são oferecidas vagas nas áreas de Administração, Elétrica, Metalurgia, Mineração, Química e Segurança do Trabalho. Já para o nível superior as vagas são para Administração, Direito, Eletromecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicação e Tecnólogo em Recursos Humanos.

Para o escritório de Belo Horizonte, o estagiário receberá vale-refeição no valor de R$660 e vale-transporte. No caso dos estagiários que vão atuar nas unidades de Germano (Mariana) e Ubu (Anchieta), a empresa oferece transporte da empresa e almoço no local de trabalho.

A Samarco é uma mineradora brasileira fundada em 1977 e atualmente controlada através de uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Ficou conhecida internacionalmente em novembro de 2015 depois que a barragem do Fundão, da mineradora, se rompeu, provocando o maior desastre ambiental da história do Brasil. Dezenove pessoas morreram.

No início deste mês, a Vale anunciou a expectativa para que a Samarco voltasse a atuar em Mariana em 2020. A empresa já teria recebido a licença relativa à cava de Alegria Sul, no Complexo de Germano.

Leia mais:

Justiça Federal nega pedido da Samarco para suspensão de multas aplicadas pelo Ibama

Após tragédias, 80,6% do comércio de cidades mineradoras registra queda no fluxo de clientes

Samarco deve voltar a operar em Mariana no 2º semestre de 2020, diz presidente da Vale