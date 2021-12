O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta quarta-feira (15), maioria no colegiado da corte para manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso de solicitar comprovante de vacinação para viajantes que chegarem do exterior ao país.

Barroso decidiu pela apresentação do passaporte no último sábado (11), atendendo a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. A medida do colegiado vale a partir desta quarta-feira (15).

O presidente do tribunal, Luiz Fux, foi o sexto a votar de acordo com Barroso, formando maioria na corte. Quem não apresentar comprovação da imunização deverá fazer quarentena de cinco dias e testar negativo para a Covid-19 para entrar no Brasil.

Quem não pode receber o imunizante por razões médicas ou tem menos de 12 anos pode entrar no país sem necessidade de apresentar o passaporte vacinal.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) já defendeu o passaporte como medida fundamental para evitar a transmissão e e disseminação de novas variantes do coronavírus no país.

