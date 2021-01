Em um cenário de pandemia, onde escolas particulares vivem um panorama de grande incerteza para as instituições privadas de ensino, estratégias tem garantindo bons resultados e ampliando a qualidade de ensino nas aulas on-line.

O M2, rede de escolas particulares com três unidades em Belo Horizonte, apostou no suporte pedagógico aos pais para que o ensino dos alunos não fosse prejudicado pela adoção do sistema remoto de ensino.

Segundo a diretora de comunicação da instituição, Janaína Viana, mostrar aos pais a confiança de que o projeto pedagógico seria bem aplicado, mesmo em meio aos desafios de uma nova realidade em que os alunos estavam fora da sala de aula, foi o grande acerto para manter o nível de evasão a menos de 10%.

“Nós trabalhamos numa linha com responsabilidade e transparência dos conteúdos pedagógicos e na fidelização destes juntos aos pais. Conseguimos estabelecer esta ponte de confiança e o resultado foi muito bom”, destaca ela.

A corretora de seguros Lanuze Presotti tem dois filhos que estudam no M2. Lucca e Enzo – de 4 e 5 anos, respectivamente – passaram 2020 quase todo aprendendo “de casa”. Conseguiram chegar ao fim do ano com avanços significativos, mas a mãe afirma que o processo, ao menos no começo, gerou insegurança.

“Levou um tempinho, tive muita dificuldade, aquela sensação de que eles não estavam acompanhando. Mas, aos poucos, compreendi o processo de ser tutora e deu tudo certo”, afirma Presotti, que garante que a maior vontade dela é que, em 2021, os filhos estejam em sala de aula. “É importante não só para o aprendizado, mas para o convívio social”.

