Três dias após receber alta e seguir para recuperação no quarto, o ex-jogador de futebol, Pelé, apresentou piora no quadro de saúde e voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (17). A informação é de Reinaldo Gottino, apresentador do programa Balanço Geral, da Record TV.

O Rei do Futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), desde 4 de setembro, onde passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor do cólon.

Na ocasião, a filha de Pelé tranquilizou fãs por meio das redes sociais dizendo que ele estava se recuperando bem.

O boletim médico com detalhes sobre o ex-jogador ainda não foi divulgado pelo hospital.

