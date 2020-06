Apenas os serviços essenciais ficam liberados para funcionamento em Belo Horizonte a partir desta segunda-feira (29). A explosão de casos, mortes e internações pelo novo coronavírus levou o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 a recuar o processo de flexibilização do comércio na cidade depois de 33 dias.



O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e pelos médicos que integram o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Com isso, lojas que estavam autorizadas a funcionar terão que fechar as portas mais uma vez.



Já os estabelecimentos considerados essenciais que podem abrir as portas terão que cumprir horários de funcionamento. Confira:

5h às 21h:

- Padaria



5h às 17h

- Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle



- 7h às 21h:

- Comércio varejista de laticínios e frios

- Açougue e Peixaria

- Hortifrutigranjeiros

- Minimercados, mercearias e armazéns

- Supermercados e hipermercados

- Tintas, solventes e materiais para pintura

- Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem

- Madeireira

- Material de construção em geral

Sem restrição de horário:

- Artigos farmacêuticos

- Comércio varejista de artigos de óptica

- Artigos médicos e ortopédicos

- Combustíveis para veículos automotores

- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

- Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários

- Casas lotéricas

- Agências dos Correios e telégrafo

- Comércio de medicamentos para animais

- Atividades industriais

- Restaurantes (delivery ou retirada na porta)

- Banca de jornais e revistas

