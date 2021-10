No último dia de pagamento do Auxílio Emergencial Mineiro, os moradores nascidos em novembro e dezembro, pertencentes ao grupo não-prioritário, podem sacar a parcela única de R$ 600 nesta sexta-feira (29). O benefício é pago para as famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89.

Na primeira fase, realizada entre 14 e 21 de outubro, foram priorizados os grupos familiares que não recebem o Bolsa Família e os constituídos por mães solteiras. Para os demais usuários, o depósito começou a ser feito na última sexta-feira (22) e se encerrou hoje - veja como foi o calendário no final da matéria.

Quem ainda não retirou o dinheiro, pode fazê-lo a qualquer momento, pois já foi pago nas contas-poupança digitais da Caixa. Quem possui o “Caixa Tem”, o valor foi depositado automaticamente. Porém, aqueles que não o tenham, foi aberta a conta de forma automática, podendo ser movimentada pelo aplicativo de celular.

As contas correntes ou poupança convencionais que os beneficiários porventura possuam na Caixa não foram utilizadas para crédito do benefício. Quem não tiver acesso ao celular, pode comparecer a uma agência da Caixa ou a uma casa lotérica, apresentando um documento de identificação com foto.

Quem teve direito?

O recurso foi destinado à pessoa que respondeu ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) até 22 de maio de 2021. Portanto, não houve a necessidade de realizar nenhum outro registro.

Para saber se teve direito ao benefício, os interessados devem acessar este site e informar o CPF ou o Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado no Cartão Cidadão, no Cartão do Programa Bolsa Família ou neste endereço. Clique aqui e veja o “tire-dúvidas” sobre o auxílio.

Veja como foi o calendário de pagamento:

Prioritários

Janeiro e fevereiro: 14 de outubro

Março e abril: 15 de outubro

Maio e junho: 18 de outubro

Julho e agosto: 19 de outubro

Setembro e outubro: 20 de outubro

Novembro e dezembro: 21 de outubro

Não-prioritários

Janeiro e fevereiro: 22 de outubro

Março e abril: 25 de outubro

Maio e junho: 26 de outubro

Julho e agosto: 27 de outubro

Setembro e outubro: 28 de outubro

Novembro e dezembro: 29 de outubro

