Após viralizar nas redes sociais por se exaltar e desmaiar durante um discurso na Câmara Municipal de Divinópolis, a região Centro-Oeste de Minas Gerais, o vereador Diego Espino (PSL) fez um exame toxicológico para provar que não estava sob efeito de substância ilícita. Em entrevista ao Hoje em Dia, o parlamentar explicou que decidiu fazer o teste para acabar com os boatos e a “lacração” na internet.

Ele filmou todo o processo para a realização do exame e publicou no Instagram. “São 7h30 da manhã e eu estou indo fazer um exame toxicológico para comprovar e colocar por terra mais uma fake news aqui da cidade de Divinópolis”, relatou Espino. Após a coleta assistida do material, o vereador postou o resultado negativo para o uso de álcool, canabionoides e cocaína.

Segundo Diego, ele não recebeu apoio dos colegas da Casa após ter tido o mal súbito e desmaiado durante o discurso. Ele afirmou que as pessoas do Legislativo da cidade são muito competitivas.

Sobre o projeto de lei para que pessoas transexuais possam usar o nome social em locais em que a identificação é obrigatória, o vereador do PSL disse que precisa do apoio de defensores das causas LGBTQ+ e do governo estadual para que, quando o presidente da Câmara Municipal colocar o tema em votação, ele seja aprovado. “De tudo que eu disse no plenário eu quero enfatizar o respeito a todos e ao que é certo. O político tem que fazer o que for possível para que a vida das pessoas melhore. Eu só quero fazer o que é certo”, enfatizou.

Entenda o caso

Nessa quinta-feira (28), durante discurso na Câmara Municipal, Diego Espino se revoltou por ter sido relacionado à “ideologia de gênero” - termo usado pelo meio conservador para se referir aos estudos de gênero - em uma montagem que questiona se “é isso que a população quer para Divinópolis”. Ao tentar se defender das acusações, o parlamentar, exaltado, disse que os colegas eram “canalhas”, “vagabundos” e “sem-vergonhas” e que ele faz o que é certo.

Em um momento da gravação, feita pela TV Câmara, é possível ver que o vereador não está se sentindo bem. Ao tentar pegar a máscara que jogou no chão momentos antes, ele se desequilibra e, quando tenta terminar a fala, desmaia.

No perfil dele no Twitter, ele disse que realmente se exaltou e acabou passando mal. O parlamentar pediu, também, que as pessoas vejam a declaração na íntegra antes de tirar conclusões sobre as falas dele.

