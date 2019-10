Depois de uma tarde marcada por confusão entre o público e seguranças na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadores trocaram empurrões no Plenário. Durante uma reunião extraordinária na noite desta quarta-feira, os parlamentares Gilson Reis e Mateus Simões trocaram agressões.



O fato aconteceu durante um debate em torno do requerimento do Projeto de Lei Escola sem Partido. Houve um atrito no momento em que Mateus Simões e Bella Gonçalves estavam na fila do microfone para se manifestarem. A vereadora afirmou que o parlamentar do Novo havia tentado tirar o microfone de sua mão, momento em que começou a confusão.



O vereador Henrique Braga, que preside a sessão, afirmou que a Câmara poderá posteriormente usar imagens das câmeras para verificar quem foi o primeiro a agredir o colega.



A sessão da noite desta quarta é a 11ª em que a Escola sem Partido é debatida pelo Plenário. O Projeto de Lei não foi votado em primeiro turno até o momento, porque a oposição colocou dezenas de requerimentos para obstruir a pauta. Isso impede que esse e outros projetos sejam votados.