Um trem do metrô da Cidade do México descarrilou e despencou após um viaduto desabar na noite desta segunda-feira (3). Conforme agências internacionais, mais de 20 pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas no acidente.

A prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que há crianças entre as vítimas. segundo ela, o viaduto da linha 12, que vai de Mixcoac a Tláhuac, ruiu entre as estações Los Olivos e Tezonco por volta de 22h30 (horário local, 0h30 de terça-feira em Brasília).

Vários feridos conseguiram sair dos vagões por conta própria e uma pessoa saiu com vida de um automóvel que foi esmagado pelos escombros do viaduto.

Ainda de acordo com Sheinbaum, aparentemente uma viga da estrutura do metrô cedeu, mas a causa do acidente ainda será investigada.

MÉXICO: Momento do acidente com metro na Cidade do México.



Gravado por câmeras de segurança. Bombeiros no local.



pic.twitter.com/QgboAY43mg — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) May 4, 2021

Imagens divulgadas pela estação de televisão mexicana Milenio TV mostram o momento exato da queda do viaduto.

As últimas informações indicam que as autoridades locais aguardam a chegada de um guindaste para ajudar nas operações e estabilizar a estrutura do metrô.

