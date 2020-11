O empresário Vittorio Medioli (PSD) é mais um prefeito reeleito no primeiro turno em Minas, para continuar à frente da administração de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sexto maior colégio eleitoral do Estado, com 274.500 eleitores.

Com mais de 83% dos votos apurados no município - depois de um atraso inesperado enfrentado pelo Tribunal Superior Eleitoral na contagem de votos -, Medioli aparece com 76,34%.

A ex-prefeita de Betim Maria do Carmo Lara (PT), principal adversária de Medioli nestas eleições, manteve a segunda colocação na disputa, mas sem percentual de votos suficiente para levar o certame para o segundo turno.

