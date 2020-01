Em razão dos estragos causados pelas recentes chuvas, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou que irá repassar a Belo Horizonte mais de R$ 200 milhões, em três parcelas iguais, no meses de janeiro, fevereiro e março. Outras 123 cidades devastadas pelos temporais e que também tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Estado irão receber alguma quantia.



Os valores a serem transferidos pelo governo aos municípios, na prática, são dívidas do próprio Estado com as prefeituras, contraídas, sobretudo, na administração passada, de Fernando Pimentel (PT). Em 2019, Zema assinou um acordo com mais 840 prefeituras para que o passivo seja quitado em 33 parcelas. A primeira será quitada em 31 de janeiro próximo.



Belo Horizonte, contudo, não aderiu ao acordo. Mesmo assim, em razão das chuvas, irá receber os recursos do Estado.



"Alguns municípios que não assinaram o acordo, dentre eles Belo Horizonte, foram incluídos para receberem as três parcelas. Somente Belo Horizonte estará recebendo mais de R$ 200 milhões, o que não estava previso, porque a prefeitura não havia assinado o acordo. Diante deste momento tão difícil, o governo vai fazer o que está ao nosso alcance, apesar das nossas dificuldades financeiras", disse Zema.



