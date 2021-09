Ainda internado após uma cirurgia para remover um tumor no cólon direito, o ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 80 anos, postou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (21) se exercitando e dizendo que está se sentindo "um pouco melhor todos os dias".

"Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?", escreveu Pelé no Instagram.

Em 4 de setembro, o rei do futebol passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no colón direito. Ele teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 14 de setembro. Porém, apresentou uma "instabilidade respiratória" na madrugada da última sexta-feira (17) e voltou a ser transferido para uma UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

Único jogador a ganhar três vezes a Copa do Mundo, Pelé foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

