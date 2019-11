O quadro de saúde do apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, é irreversível. A informação é do colunista social Amaury Jr., que diz ter conversado com um amigo do comunicador que o acompanha em um hospital nos Estados Unidos.

Gugu deu entrada na unidade de saúde nessa quarta-feira (20), na cidade de Orlando, na Flórida, onde mora. Ele sofreu um acidente doméstico, e teria caído de uma altura de quatro metros enquanto arrumava o ar-condicionado. Na queda, teria batido com a cabeça na quina de um móvel.

A assessoria de imprensa de Gugu confirmou o acidente e a internação. Todavia, o quadro de saúde do apresentador do "Conta Comigo", da Record, ainda não foi atualizado pela equipe médica. O período de observação seria de 48 horas.



Porém, alguns sites de notícias já confirmam a morte do apresentador, que também recebe homenagens pelas redes sociais de amigos, artistas e fãs.

Gugu está na Record TV desde 2009, onde já teve idas e vindas em meio às renovações de contrato

O amigo do apresentador, ouvido pelo colunista Amaury Jr., diz que, desde a chegada de Gugu ao hospital, o quadro de saúde já era considerado grave e irreversível. A mãe do comunicador, Maria do Céu, de 90 anos, embarcou nesta quinta-feira (21) para os Estados Unidos. A esposa dele, Rose Miriam Di Matteo, e os três filhos, João Augusto, de 18, Sofia e Marina, de 16, vivem na Flórida.

Boato

No início deste mês, Gugu precisou usar as redes sociais para desmentir um boato sobre sua morte. No dia 4 de novembro, a página oficial do programa "Power Couple Brasil" no Instagram foi invadida por hackers, que publicaram uma informação falsa de luto sobre a morte do artista.

"Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo. Mais informações vejam no noticiário da Record TV, durante a semana", dizia a legenda da foto, com a palavra "luto".



Horas depois, o comunicador desmentiu a fake news. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu Gugu na página oficial dele no Twitter, para alívio dos seguidores. Gugu Liberato também decidiu fazer uma publicação divertida no Instagram, na qual aparece vestido de camisa em uma piscina. "Tá tudo bem. Aqui já é segunda-feira, dia 4, e o calor tá bravo", escreveu na legenda da foto.

