Júlia Hennessy Cayuela, modelo e influencer belo-horizontina, morreu aos 22 anos em uma batida entre uma motocicleta e um caminhão, na BR-277, em São José dos Pinhais, em Curitiba.

Ela viajava de moto pelo Sul do país com o marido Daniel Cayuela quando houve o acidente, ocorrido na tarde desta quinta-feira (15). Júlia entrou em parada cardiorrespiratória no local e acabou sendo encaminhada pelo helicóptero Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) ao Hospital Cajuru, mas não resistiu aos ferimentos.

Momento em que equipes de resgate chegaram no local do acidente

Daniel pilotava a moto. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde pela concessionária que administra o trecho da rodovia. Segue internado no hospital, onde fez uma cirurgia no ombro.

Júlia tinha mais de 279 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos de moda e estética. Momentos antes do acidente, compartilhou vídeos viajando de moto com o companheiro, passando pela Serra da Graciosa.

“A vida é breve”

Na última publicação que fez no Instagram, a influencer escreveu "a vida é breve” na legenda de uma foto em que aparece com o marido. A postagem está sendo utilizadas pelos fãs, amigos e familiares para se despedirem da modelo nos comentários.

“A dor mais forte que já senti na vida”

A estudante era enteada do pastor Jerônimo da Silveira, da Igreja do Evangelho Quadrangular Templo dos Anjos em Belo Horizonte. Pelo Instagram, ele lamentou a perda, dizendo ser "a dor mais forte que sentiu na vida, e que “nunca precisou tanto de Deus como neste momento”:

As causas do acidente ainda vão ser investigadas pela Polícia Militar de Curitiba.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Mineiro Felipe de Oliveira 'viaja à Lua' em novo single lançado nesta sexta-feira; veja clipe

Grupo Corpo exibe quatro espetáculos a partir desta sextaGrupo Corpo exibe quatro espetáculos a partir desta sexta

De sangue 'baiano-mineiro-negro-indígena', Dêssa Souza lança primeiro EP