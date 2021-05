O exame de necropsia feito no corpo de Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, aponta que o artista sofreu 13 fraturas ao cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do portal O Globo.

De acordo com o documento que o noticioso teve acesso, assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, são descritas fraturas no nariz, maxilar, mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo. O jovem de 23 anos também estava com o olho roxo, cabeça inchada, com escoriações nas duas axilas e nas duas coxas.

O legista também identificou perfurações no pulmão e rompimento do fígado. O sangramento interno no cérebro é citado como uma das causas da morte no laudo, junto com traumatismo crânio encefálico, provocado por ação contundente.

