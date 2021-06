O cantor Gino, da dupla com Geno, recebeu alta após ficar 10 dias internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, com quadro de Covid-19. O músico, de 75 anos, foi hospitalizado mesmo após receber as duas doses da vacina. No domingo, o sertanejo tranquilizou os fãs com uma postagem nas redes sociais, avisando que já está em casa.

“Como é bom estar em casa, no aconchego do lar e da família! Como é bom poder desfrutar das coisas simples da vida! Gratidão a todos pelas orações, carinho e apoio, muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês!”, publicou o artista.

Na sexta-feira (28), Gino foi submetido a uma reabilitação pulmonar. Apesar disso, o boletim médico informou que ele passava bem. Dias depois, o cantor publicou um vídeo ao deixar o hospital, na quarta-feira (2).

Os primeiros sinais de infecção pelo coronavírus começaram no domingo (23). Gino foi encaminhado ao Hospital São João de Deus, em Divinópolis, na região Central de Minas, e depois, transferido para a capital paulista para continuar o tratamento.

Leia mais:

Caminhoneiros devem se cadastrar para vacinação contra a Covid-19 até esta segunda em BH

Minas prevê vacinar toda população adulta com primeira dose até fim do ano