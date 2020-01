Digital influencer de 26 anos, Rafa Kalimann é mais uma mineira que vai participar do Big Brother Brasil 20 - a belo-horizontina Gabi Martins também foi confirmada na casa mais vigiada do Brasil. Nascida em Campo Verde, do Triângulo Mineiro, Rafa foi criada em uma fazenda, em Itapagipe, na mesma região.

A jovem já é acostumada com os holofotes. Na web, compartilha o dia-a-dia com os mais de três milhões de seguidores. “Sou muito alto-astral, positiva, animada. Não tenho freio. E principalmente sou muito guerreira”, conta.

Antes de ser confinada, ela confessou que está solteira e revelou que já ficou até cinco meses sem fazer sexo. A moça também admitiu que fez quatro cirurgias plásticas: lipoaspiração, silicone, bichectomia e plástica nas orelhas. Apesar das "mexidas" no corpo, a parte que ela mais gosta são os olhos.

Rafa Kalimann é fã de sertanejo e ama animais

Mas não é só de beleza que Rafa vive. Ela é embaixadora da ONG Missão África e organiza bazares para arrecadar fundos para moradores de Moçambique. A mineira ama animais e tem quatro cachorros, Zé Balbino, Luna, Troi e Alfredo.

Curiosidades

Rafa Kalimann tem 11 tatuagens espalhadas, pelo corpo, é fã de música sertaneja e contou que ficou realizada ao assistir, do palco, a abertura da turnê Amigos, que aconteceu em Belo Horizonte.

Veja abaixo todos os participantes do BBB20.

- Bianca Andrade. Empresária, 25 anos, natural do Rio de Janeiro.

- Gabi Martins. Cantora, 23 anos e natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

- Felipe. Arquiteto e empresário, 27 anos e natural de São Paulo.

- Babu Santana. Ator, 40 anos e natural do Rio de Janeiro.

- Flayslane. Cantora, 25 anos, natural de Nova Floresta, na Paraíba.

- Gizelly. Advogada, 28 anos, natural de Iúna, no Espírito Santo.

- Guilherme. Modelo, 28 anos e natural de Presidente Prudente, em São Paulo.

- Pyong Lee. Hipnólogo, 27 anos e natural de São Paulo.

- Hadson. Ex-jogador de futebol, 38 anos e natural de Belém do Pará.

- Lucas Chumbo. Surfista, 24 anos e natural de Saquarema, no Rio de Janeiro.

- Lucas. Fisioterapeuta, 26 anos e natural de Florianópolis, em Santa Catarina.

- Manu Gavassi. Cantora e atriz, 27 anos e natural de São Paulo.

- Marcela. Ginecologista e obstetra, 31 anos e natural de Rancharia, em São Paulo.

- Mari Gonzalez. Influenciadora digital, 25 anos e natural de Salvador, na Bahia.

- Thelma. Médica anestesiologista, 35 anos e natural de São Paulo.

- Petrix Barbosa. Atleta de ginástica artística, 27 anos e natural de São Paulo.

- Victor Hugo. Psicólogo e cientista de saúde pública, 25 anos e natural de Imperatriz, no Maranhão.

- Rafa Kalimann. Influenciadora digital, 26 anos e natural de Campina Verde, em Minas Gerais.