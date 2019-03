Todos os ingressos para o show que a dupla Sandy e Junior fará na capital mineira, no dia 17 de agosto, esgotaram por volta das 12h desta sexta-feira (22), na Central dos Eventos do shopping Cidade, no Centro.

A venda teve início duas horas mais cedo, com a abertura do mall. No entanto, muitos fãs chegaram ao local ainda de madrugada para garantir um ticket para a apresentação. Os próprios clientes organizaram uma senha para distribuir entre si.

Também nesta sexta-feira, a dupla divulgou que fará shows extras em São Paulo e Rio. Em BH, a única apresentação ocorrerá no dia 17 de agosto, na Esplanada do Mineirão, na Pampulha - espaço com capacidade para cerca de 24 mil pessoas.

