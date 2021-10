O rapper mineiro Roger Deff lançou nesta sexta-feira (22) seu segundo álbum solo nas plataformas digitais. “Pra Romper Fronteiras” é o nome e, ao mesmo tempo, a missão do novo disco. Pertencente à cultura hip hop, o cantor deseja romper paradigmas e construir pontes transformadoras de ideais e realidades por meio da música.

O lançamento traz, em oito faixas, ritmos diversos e centrados na diversidade musical de matriz africana, tendo o rap como ponto central e experimentando estilos como o funk, o rock, o samba e o maracatu.

Deff é um artista belo-horizontino que está na cena do rap desde os anos 90, década em que as influências norte-americanas dos bailes black bombardeavam o Brasil e participavam ativamente do crescimento e da formação da cultura negra e periférica do País. Nesta ideia de juntar para transformar, a novidade de Roger promete abordar a força do coletivo sobre as questões de raça, classe e espaço urbano.

Mesmo em trabalho solo, o cantor conta com a participação de outros artistas para endossar seu coro. A produção foi feita por Sérgio Giffoni, antigo parceiro de Deff no grupo Julgamento, e Fernando Macaco. Participam ainda Sérgio Pererê, Flávio Boave, Michelle Oliveira e os DJs Flávio Machado e Hamilton Júnior.

O lançamento vem em um clima diferente também pelo momento de isolamento social em que foi produzido. “Gravei todas as vozes na minha casa, com os recursos que tenho, e enviei para o estúdio para que Giffoni e Fernando produzissem. Foi a primeira vez que fiz um trabalho inteiro assim”, conta Deff.

A capa de “Pra Romper Fronteiras” também tem ligação direta com o hip hop. O ilustrador e grafiteiro Binho Barreto foi quem criou as artes do disco, inspirado em quadrinhos de nomes como Robert Crumb e o rap produzido na década de 90 por ícones domo Public Enemy e DelaSoul.

Histórico

O primeiro álbum solo do rapper, intitulado “Etnografia Suburbana”, foi lançado em 2019. Porém, sua bagagem trabalhando em grupo é extensa. São três discos gravados como integrante do Julgamento: “No foco do CAOS” (2008), “Muito Além” (2011) e “Boa Noite” (2018), todos disponíveis nas plataformas digitais.

Ficha Técnica de “Pra Romper Fronteiras”

Letras e voz: Roger Deff

Produção musical, beats e instrumentos: DJ Giffoni e Fernando Macaco

Participações especiais: Sérgio Pererê, Michelle Oliveira e os DJs Flávio Machado e Hamilton Júnior. Parcerias nas composições com o poeta Flávio Boave e o músico Sérgio Pererê.

Gravação e produção: Estúdio Giffoni - BH/ MG

Capa: Binho Barreto