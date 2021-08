Com o objetivo de revelar talentos da música de diferentes ritmos e gênero, o Centro Universitário Funorte, em Montes Claros, no Norte do Estado, lançou o concurso Voz de Minas. Nesta segunda-feira (30), às 21h, os candidatos e o público em geral poderão acompanhar o primeiro workshop preparatório.

O Voz de Minas será exibido pelo programa D'Elas, da TV Funorte, apresentado pela reitora Raquel Muniz e tem como um dos parceiros o Conservatório de Música de Montes Claros Lorenzo Fernandes.

A primeira dinâmica será conduzida em parceria com Marcelo Elme, cantor e professor do Centro Universitário Sant’Anna de Canto Popular. O profissional é doutor e mestre em música pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Para Raquel Muniz, os workshops são importantes para os candidatos, pois são uma oportunidade de não apenas mostrar a voz, mas aprender com professores capacitados.

“Ter a UniSant’Anna como parceira do Voz do Minas mostra a seriedade e credibilidade do concurso e nos deixa muito honrados. Temos certeza de que Minas retribuirá mostrando belas e afinadas vozes”, garantiu.

De acordo com Marcelo, o foco da primeira aula será o aquecimento vocal. Ao final da atividade, haverá um momento para tirar dúvidas dos participantes. “Antes de cantar, eles podem fazer um aquecimento e entrar com a voz mais preparada, o corpo mais relaxado. Decidi focar nisso”, afirmou.

Bolsas de estudo

Os 250 inscritos vão concorrer a três bolsas integrais no curso de música do Centro Universitário Sant’Anna de Canto Popular e bolsas de até 20% para os candidatos selecionados na primeira etapa do concurso.

