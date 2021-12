A delegação do Atlético foi recebida com pedras e latas na chegada à Arena da Baixada, em Curitiba, onde o time encara o Athletico-PR, nesta quarta-feira (15), pelo segundo jogo da decisão da Copa do Brasil.

Os vidros do ônibus foram quebrados, mas ninguém se machucou. Pelas redes sociais, o Galo manifestou indignação com o ocorrido.

A delegação do Atlético foi recebida com pedras e latas na chegada ao estádio. Clima de hostilidade em Curitiba. Vidros do ônibus foram quebrados.



A bola já está rolando na Arena da Baixada. Para ser campeão, o Atlético pode perder por até três gols de diferença, por ter vencido o duelo de ida por 4 a 0, no Mineirão.

