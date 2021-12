Como forma de homenagear o próximo campeão da Copa do Brasil, a Brahma anunciou que vai mudar sua logomarca na internet. Se o Atlético levar a taça, a cerveja retirará o "H' em sua grafia nas redes sociais, passando a se chamar, provisoriamente, "Brama". Caso o Athletico-PR seja o vencedor, a marca de bebida passará a ter um "H" a mais.

Mas supostas imagens da cerveja sem o “H” vazaram, ou seja, já considerando o título do Galo, que construiu uma vantagem de quatro gols de diferença no duelo de ida, no último domingo (12), no Mineirão.

Para ficar com a taça, o Alvinegro pode perder por até três gols de saldo no confronto de volta que ainda assim será campeão. A finalíssima acontece nesta quarta (15), às 21h30, na Arena da Baixada.

Leia mais:

Com direito a encontro com super-herói, atleticanos 'invadem' ponto turístico de Curitiba

Cerveja Brahma vai alterar grafia em homenagem ao campeão da Copa do Brasil