Melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos e 86,11% de aproveitamento, o Atlético receberá um time dificílimo de ser batido na condição de visitante. Adversário deste domingo (24), às 16h, no Mineirão, o Cuiabá não perde fora de casa na competição há cerca de quatro meses e meio.

A última derrota do Dourado longe de seus domínios na Série A foi no dia 6 de junho, quando sofreu 1 a 0 do Fluminense, em São Januário, pela segunda rodada.

De lá para cá, o time mato-grossense disputou 12 partidas como visitante no campeonato, obtendo três vitórias e nove empates. Com 18 pontos e 46,15% de aproveitamento, é a nona melhor equipe jogando fora de casa.

Na última rodada, por sinal, o Cuiabá segurou um empate sem gols com o Flamengo, segundo colocado, com 46 pontos, e principal concorrente do Galo na luta pelo título brasileiro. A expectativa dos atleticanos é que esse tabu imposto pelo Dourado seja quebrado neste domingo.

No primeiro turno, o Galo venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal

Confira a campanha do Cuiabá fora de casa no Brasileiro

Vitórias

Chapecoense 2 x 3 Cuiabá

Palmeiras 0 x 2 Cuiabá

Juventude 1 x 2 Cuiabá

Empates

América 0 x 0 Cuiabá

São Paulo 2 x 2 Cuiabá

Sport 0 x 0 Cuiabá

Bragantino 1 x 1 Cuiabá

Internacional 0 x 0 Cuiabá

Fortaleza 0 x 0 Cuiabá

Atlético-GO 0 x 0 Cuiabá

Grêmio 2 x 2 Cuiabá

Flamengo 0 x 0 Cuiabá

Derrota

Fluminense 1 x 0 Cuiabá