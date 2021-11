O volante Allan não faz falsa modéstia. “Vivo um dos melhores momentos da carreira. Mas nenhuma das equipes por onde passei viveu o momento do Galo”, afirma o meio-campista, congratulado nesta sexta-feira (5) com uma placa e uma camisa em referência aos cem jogos completados pelo Atlético na última quarta (3), na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Mineirão.

E para continuar nessa toada, colaborando com o time na busca pelo título do Campeonato Brasileiro, Allan treina forte, visando ao clássico de domingo (7), às 16h, contra o América, no Gigante da Pampulha, pela 30ª rodada da competição.

"Sabemos do momento do América. A gente também vive um grande momento. Será um jogo bem interessante, com duas equipes visando a objetivos diferentes. É entrar com a cabeça focada, pensando na vitória. Nesta reta final, qualquer ponto que a gente deixa para trás faz falta. Mesmo com o grande momento do América, temos que entrar com o objetivo dos três pontos", disse.

Para alcançar mais um resultado positivo, ele conta com o apoio da Massa. Segundo o clube, foram vendidos cerca de 58 mil ingressos para o duelo com o Coelho.

"Muito bom a torcida estar com a gente. Sabemos da importância e do peso da torcida do Atlético. Ficamos muito felizes de entrar em campo com o estádio lotado. Esperamos corresponder à altura com grandes jogos e grandes conquistas", comentou.

O Galo lidera o Brasileirão com 62 pontos, e o Coelho é o décimo colocado, com 38.

Leia mais:

Atlético torce pela ajuda de algozes para ampliar vantagem sobre o Flamengo no Brasileirão

Everson diz estar na melhor fase da carreira e quer marcar o nome na história do Atlético

Vai ser na Baixada! Sorteio define que Galo decidirá Copa do Brasil com o Athletico-PR fora de casa