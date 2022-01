Matheusinho está de volta ao América. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube na manhã desta segunda-feira (24). Ele reforça o elenco para a disputa do Mineiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileirão desta temporada.

O Coelho não deu detalhes sobre o retorno do meia-atacante, cria da base alviverde.

O atleta subiu ao time profissional do América em 2016, quando tinha 18 anos de idade. No ano seguinte, foi um dos principais nomes da equipe na conquista da Série B do Brasileiro.

Após 133 partidas disputadas e 15 gols marcados pelo Coelho, foi negociado em 2020 ao Beitar Jerusalem, de Israel, onde passou momentos difíceis. Em 2021, por meio de uma rede social, o jogador disse estar vivendo um período de depressão.

Antes de Matheusinho, o América já havia anunciado como reforços o goleiro Jailson, o lateral-direito Cáceres, os zagueiros Conti, Éder e Maidana, o meia Índio Ramírez e os atacantes Everaldo e Henrique Almeida.

