Com a contratação de Wellington Paulista, ex-Cruzeiro e Fortaleza, oficializada nesta segunda-feira (24), o América chegou a “um time inteiro” de reforços para a temporada.

Antes do centroavante, o Coelho já havia firmado acordos com outros dez atletas: o goleiro Jailson, o lateral-direito Cáceres, os zagueiros Conti, Éder, Gabriel Gomes e Maidana, os meias Índio Ramírez e Matheusinho e os atacantes Everaldo e Henrique Almeida.

A vinda de tantos reforços foi vista pela agremiação como crucial para preencher as lacunas de atletas que deixaram o clube alviverde, como os zagueiros Bauermann, Ricardo Silva e Anderson e os atacantes Ademir e Fabrício Daniel.

A contratação de Jailson está diretamente relacionada à situação de Matheus Cavichioli, submetido recentemente a um procedimento cardíaco e que ficará fora dos gramados por tempo indeterminado, segundo informou o departamento médico do América.

Wellington Paulista

Após rescindir com o Fortaleza, Wellington Paulista chegou a Belo Horizonte para passar por exames médicos nesta segunda-feira e assinar contrato com o Coelho. Com 38 anos de idade, ele firmou vínculo com o Alviverde até o fim desta temporada

O centroavante já atuou no futebol mineiro pelo Cruzeiro, entre 2009 e 2012. Nesse período no clube celeste, marcou 77 gols em 160 partidas disputadas, média de 0,48 por jogo. Na Raposa, foi campeão mineiro em 2009 e 2011.

Wellington Paulista (à esq.) deixou o Fortaleza para acertar com o América

