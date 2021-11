Nesta quinta-feira (25), o departamento médico do América informou que o atacante Orlando Berrío precisou ser internado recentemente por conta de uma lesão fúngica na tíbia esquerda, algo considerado raro, como destaca o diretor médico do clube, Cimar Eustáquio.

"Foi evidenciado possível fungo no local, não é algo habitual. Mediante esse quadro, procuramos avaliação com infectologista de alto nível no Hospital Mater Dei. (O Berrío) foi internado com quadro de fungo, para um tratamento venoso, mas está clinicamente bem, emocionalmente bem", relata o médico do Coelho.

Segundo Eustáquio, foi realizada uma série de exames para detectar a lesão. Ao longo de todo esse período, incluindo o da internação, o clube decidiu não divulgar detalhes, em prol da preservação do jogador.

Berrío já recebeu alta e segue em tratamento sob o acompanhamento do departamento médico alviverde.

O áudio completo com a explicação de Cimar Eustáquio pode ser conferido neste link.

