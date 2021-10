Que golaço, Zárate! O primeiro tento do argentino pelo América não foi um tento qualquer. Aos 12 minutos do primeiro tempo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, ele cobrou uma falta com perfeição e, milimetricamente, acertou o ângulo direito do goleiro Walter. A maestria no lance abriu o caminho para o Alviverde levar a melhor por 2 a 0, neste sábado (2).

Na segunda etapa, aos 37 minutos, Ademir aproveitou o lançamento de Lucas Kal para selar a sexta vitória da equipe no torneio.

O resultado ampliou a série de invencibilidade do Coelho no Campeonato Brasileiro. Agora, são seis partidas consecutivas sem perder, sendo três triunfos (em cima de Ceará, Athletico-PR e o Dourado) e três empates (com os gigantes Corinthians, São Paulo e Flamengo).

Além disso, o América subiu do 15° para o 13° lugar da Série A, agora com 27 pontos, e colocou quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento – o Bahia, 17° colocado, tem 23.

Cada vez mais embalado, o time comandado por Vagner Mancini encara o Palmeiras na próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Independência, pela 24ª rodada.

FICHA DO JOGO

CUIABÁ 0

Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Pepê (Felipe Marques) e Clayson; Jonathan Cafu, Jenison (Elton) e Osman (Rafael Gava)

Técnico: Jorginho

AMÉRICA 2

Matheus Cavichioli; Patric (Diego Ferreira), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê (Juninho) e Ademir; Felipe Azevedo (Rodolfo), Zárate (Juninho Valoura) e Fabrício Daniel (Ribamar)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 2 de outubro de 2021 (sábado)

LOCAL: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci (FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Johnny Barros de Oliveira, todos de Santa Catarina

VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

CARTÕES AMARELOS: Paulão (Cuiabá); Alê, Patric (América)

GOLS: Zárate aos 12 minutos do primeiro tempo e Ademir aos 37 do segundo tempo

Leia mais:

Villa Nova vence o Democrata-GV, garante o acesso ao Módulo I e conquista título

Herói do Democrata: em entrevista ao HD, Pedrinho fala do retorno do time ao Módulo I