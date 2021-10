O Villa Nova está de volta à elite do futebol mineiro. E o acesso veio juntamente com título. Precisando de, no mínimo, um empate contra o Democrata-GV, neste sábado (2), no Castor Cifuentes, para garantir uma vaga no panteão estadual, o Leão levou a melhor por 3 a 1 sobre o Democrata-GV, pela última rodada do quadrangular final, e se sagrou campeão do Módulo II.

Com o resultado, o time de Nova Lima foi a 11 pontos, um a mais que a Pantera. Os dois clubes retornam ao Módulo I do Mineiro. O Alvinegro, na verdade, já havia obtido uma das vagas na penúltima jornada da competição.

O Villa Nova encerrou o quadrangular final do Módulo II com 11 pontos

Na outra partida da rodada, o Nacional de Muriaé empatou com o Tupynambás em 0 a 0 e seguirá no Módulo II no ano que vem, assim como o clube de Juiz de Fora, que já não tinha chance de acesso.

