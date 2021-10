Dois importantes jogos acontecem simultaneamente neste sábado (2), às 15h: Villa Nova x Democrata-GV, em Nova Lima, e Nacional de Muriaé x Tupynambás, em Muriaé, pela última rodada do Módulo II do Mineiro.

Partidas cruciais para Villa e Nacional, pois ambos ainda estão na disputa pelo acesso ao Módulo I do Estadual.

Para cravar o nome na elite, o Villa, que soma oito pontos e é o vice-líder da competição na fase final, precisa apenas empatar com o líder Democrata. Já o Nacional, terceiro colocado com cinco pontos, precisa vencer o Tupynambás, que só joga para cumprir tabela, e contar com uma derrota do Villa – além de tirar o saldo de gols (atualmente, o do Leão é 1, e o do time de Muriaé, -2).

As probabilidades dos jogos variam tanto que, se levar e melhor no jogo de sábado, o Leão não só acessa ao Módulo I, como também ganha o Módulo II, passando à frente do Democrata, que soma dez pontos. A Pantera já garantiu seu acesso após Pedrinho fazer dois gols contra o Nacional, no dia 27 deste mês.

Leia mais:

Lesão de Vargas é mais um capítulo de semana negativa do Atlético

Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Cuiabá e América para o jogo deste sábado

Cruzeiro fará votação para exclusão de Wagner Pires de Sá do quadro de conselheiros do clube